Alexei Ciopa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexei Ciopa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexei Ciopa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexei Ciopa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexei Ciopa 27 Ekim 1998 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexei Ciopa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Alexei Ciopa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 10 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexei Ciopa'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexei Ciopa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexei1127/

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Alexei Ciopa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexei Ciopa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexei Ciopa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexei Ciopa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Zimbru Chisinau

11 Ocak 2022 yılında FC Noah

10 Eylül 2022 yılında Zimbru Chisinau

Alexei Ciopa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexei Ciopa şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexei Ciopa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chișinău

Moldova U21 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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