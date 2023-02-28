Alexi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexi Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexi Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexi Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexi Gomez 4 Mart 1993 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Alexi Gómez Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexi Gomez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Image International Managers Agency yapmaktadır. Alexi Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexi Gomez'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexi Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexi_gomez10/

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Alexi Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexi Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexi Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexi Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2013 yılında Universitario

6 Mart 2015 yılında Brommapojkarna

1 Haziran 2015 yılında Universitario

1 Ağustos 2015 yılında San Luis

30 Haziran 2016 yılında Universitario

1 Ocak 2018 yılında Atlas

14 Mart 2018 yılında Universitario

10 Nisan 2018 yılında Minnesota

31 Aralık 2018 yılında Universitario

1 Ocak 2019 yılında Gimnasia

5 Mart 2019 yılında Universitario

10 Mart 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2020 yılında Alianza Lima

13 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

16 Ocak 2021 yılında UTC

31 Aralık 2021 yılında FBC Melgar

1 Temmuz 2022 yılında Llacuabamba

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Alexi Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexi Gomez şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexi Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Escuela de Fútbol ADC, Circolo Sportivo Italiano, Sporting Cristal

Peru takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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