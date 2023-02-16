Alexi Pitu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexi Pitu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexi Pitu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexi Pitu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexi Pitu 5 Haziran 2002 tarihinde Karlsruhe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexi Paul Pitu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexi Pitu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexi Pitu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexi Pitu'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alexi Pitu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexipitu10/

Alexi Pitu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexi Pitu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexi Pitu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexi Pitu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Viitorul

26 Ocak 2023 yılında G. Bordeaux

Alexi Pitu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexi Pitu şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexi Pitu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Gheorghe Hagi

Romanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Romanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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