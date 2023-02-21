Alexis Alegue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Alegue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Alegue kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexis Alegue ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexis Alegue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Alegue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Alegue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Alegue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Alegue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Alegue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Alegue 23 Aralık 1996 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Alégué Elandi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Alegue Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCSN Avocat yapmaktadır. Alexis Alegue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Alegue'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Alegue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlexisAlegue

Alexis Alegue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Alegue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexis Alegue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Alegue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Nantes Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında FC Nantes U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Nantes B

16 Ekim 2018 yılında Tours FC

30 Haziran 2019 yılında FC Nantes B

1 Ocak 2020 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında MFK Vyskov

Alexis Alegue kimdir

Alexis Alegue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Alegue şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSM Puteaux (2008-2009), AC Boulogne-Billancourt (2009-2010), FC Nantes (2010-2014)

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Alexis Alegue nereli

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