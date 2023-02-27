Alexis Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Arias 13 Aralık 1995 tarihinde Bellavista şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Arias Tuesta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Arias Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. Alexis Arias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Alexis Arias'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexis Arias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexis.ariastuesta/

Alexis Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 875 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 875 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2014 yılında FBC Melgar

Alexis Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Arias şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Alexis Arias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 26 numaralı formasıyla 27 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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