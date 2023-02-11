Alexis Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Blanco 6 Haziran 1988 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Hernán Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Blanco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Blanco'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Blanco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alehblanco9/

Alexis Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Independiente

30 Haziran 2009 yılında Independiente

1 Ağu 2009 yılında Italiano

1 Aralık 2009 yılında Independiente

1 Ocak 2010 yılında Rafaela

1 Temmuz 2010 yılında La Serena

1 Aralık 2010 yılında Independiente

1 Ocak 2011 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2011 yılında Independiente

1 Temmuz 2011 yılında Platense

1 Aralık 2011 yılında Independiente

1 Ocak 2012 yılında Acassuso CF

1 Aralık 2012 yılında Independiente

1 Ocak 2013 yılında S. Morning

1 Temmuz 2014 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2016 yılında CA Alvarado

1 Temmuz 2016 yılında Juv. Unida (G)

13 Ağu 2017 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2018 yılında Venados FC

5 Ocak 2019 yılında Club Blooming

6 Ocak 2020 yılında Caracas FC

6 Ocak 2021 yılında UTC

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

7 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Alexis Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Blanco şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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