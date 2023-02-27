Alexis Bourigeaud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Bourigeaud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Bourigeaud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Bourigeaud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Bourigeaud 2 Temmuz 1999 tarihinde Calais şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Bourigeaud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Bourigeaud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Bourigeaud'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Bourigeaud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Bourigeaud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Bourigeaud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Bourigeaud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında RC Lens B

31 Temmuz 2019 yılında Fréjus-St-Raph.

25 Temmuz 2022 yılında US Mondorf

Alexis Bourigeaud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Bourigeaud şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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