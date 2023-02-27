Alexis Boury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Boury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Boury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Boury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Boury 31 Ekim 2001 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Boury Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Boury, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Boury'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Boury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Boury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Boury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Boury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında Jeun. Esch U19

1 Ocak 2020 yılında Jeunesse Esch

31 Ocak 2022 yılında AS Cherbourg

25 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch

Alexis Boury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Boury şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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