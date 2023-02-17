Alexis Calant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Calant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Calant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Calant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Calant 17 Şubat 1997 tarihinde Seclin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Thierry Calant şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Calant Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Alexis Calant, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Calant'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexis Calant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Calant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Calant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Calant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında USL Dunkerque

31 Ağu 2020 yılında La Louvière

1 Temmuz 2021 yılında ASM Belfort

1 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Alexis Calant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Calant şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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