Alexis Cantero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Cantero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Cantero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Cantero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Cantero 5 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Cantero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Alexis Cantero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Cantero'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Cantero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Cantero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Cantero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Cantero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní U20

1 Temmuz 2022 yılında Guaraní

Alexis Cantero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Cantero şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Alexis Cantero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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