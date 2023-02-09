Alexis Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Castro 18 Ekim 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Castro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Alexis Castro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Castro'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexis Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexis Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Tigre

13 Temmuz 2017 yılında San Lorenzo

4 Ocak 2019 yılında Defensa

31 Aralık 2019 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2020 yılında San Lorenzo

29 Ocak 2021 yılında CA Colón

31 Aralık 2021 yılında San Lorenzo

17 Ocak 2022 yılında Tigre

Alexis Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Castro şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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