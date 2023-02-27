Alexis Cossio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Cossio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Cossio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexis Cossio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexis Cossio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Cossio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Cossio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Cossio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Cossio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Cossio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Cossio 11 Şubat 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Cossio Zamora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Cossio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Alexis Cossio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Cossio'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Cossio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexiscossio/

Alexis Cossio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Cossio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexis Cossio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Cossio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2017 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2018 yılında Real Garcilaso

20 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Alexis Cossio kimdir

Alexis Cossio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Cossio şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Alexis Cossio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexis Cossio nereli

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