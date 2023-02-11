Alexis Cuello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Cuello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Cuello kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexis Cuello ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexis Cuello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Cuello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexis Cuello

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Cuello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Cuello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Cuello 18 Şubat 2000 tarihinde Dock Sud şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Ricardo Cuello şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Cuello Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Cuello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Cuello'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexis Cuelloboyu ve yaşı kaç

Alexis Cuello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Cuello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexis Cuello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Cuello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2019 yılında Barracas C.

30 Haziran 2020 yılında Racing Club II

11 Eylül 2020 yılında Instituto AC

31 Aralık 2021 yılında Racing Club II

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Alexis Cuello kimdir

Alexis Cuello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Cuello şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexis Cuello nereli

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