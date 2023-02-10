Alexis Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexis Dominguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexis Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexis Dominguez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Dominguez 30 Ekim 1996 tarihinde General Acha şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Andrés Domínguez Ansorena şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Dominguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Alexis Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Dominguez'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexis Dominguezboyu ve yaşı kaç

Alexis Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexis Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2016 yılında GyE Mendoza

30 Haziran 2016 yılında San Lorenzo II

16 Ağu 2016 yılında U. San Martín

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo II

20 Temmuz 2018 yılında Guayaquil City

1 Şubat 2019 yılında Ind. Jrs.

9 Ocak 2020 yılında Estudiantes BA

11 Şubat 2021 yılında Tristan Suarez

20 Temmuz 2021 yılında Gimnasia

31 Aralık 2022 yılında Tristan Suarez

13 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Tristan Suarez

Alexis Dominguez kimdir

Alexis Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Dominguez şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Alexis Dominguez nereli

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