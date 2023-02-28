Alexis Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Fernandez 16 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Roque Fabián Fernández Nizio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Fernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Fernandez'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Olimpia

1 Temmuz 2018 yılında General Diaz

31 Aralık 2018 yılında Olimpia

3 Ocak 2020 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

1 Ocak 2021 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Alexis Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Fernandez şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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