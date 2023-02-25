Alexis Guendouz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Guendouz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Guendouz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Guendouz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Guendouz 26 Ocak 1996 tarihinde Saint-Etienne şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Guendouz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Alexis Guendouz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Guendouz'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Guendouz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Guendouz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Guendouz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Guendouz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Saint-Étienne

25 Temmuz 2018 yılında Pau FC

30 Haziran 2019 yılında Saint-Étienne

5 Temmuz 2019 yılında Pau FC

30 Haziran 2020 yılında Saint-Étienne

23 Eylül 2020 yılında USM Alger

13 Temmuz 2022 yılında CR Belouizdad

Alexis Guendouz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Guendouz şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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