Alexis Larriere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Larriere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Larriere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Larriere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Larriere 20 Mart 1997 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Larriere Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Alexis Larriere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Larriere'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Larriere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Larriere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Larriere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Larriere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında US Avranches

31 Aralık 2017 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2020 yılında FC Rodange 91

28 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch

Alexis Larriere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Larriere şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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