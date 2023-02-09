Alexis Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Maldonado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Maldonado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Maldonado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Maldonado 2 Eylül 1997 tarihinde La Rioja şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Maldonado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Alexis Maldonado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Alexis Maldonado'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexis Maldonado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Maldonado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexis Maldonado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Maldonado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Banfield II

1 Eylül 2017 yılında Banfield

Alexis Maldonado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Maldonado şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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