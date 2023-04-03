Alexis Mancilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Mancilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Mancilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Mancilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Mancilla 20 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Benjamín Mancilla Almonacid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Mancilla Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Alexis Mancilla'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Mancilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Mancilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Mancilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Mancilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Mancilla şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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