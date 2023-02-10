Alexis Martin Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Martin Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Martin Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Martin Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Martin Arias 4 Temmuz 1992 tarihinde Pellegrini şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Martín Arias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Martin Arias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Alexis Martin Arias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Martin Arias'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Martin Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Martin Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexis Martin Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Martin Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gimnasia

10 Ocak 2020 yılında La Calera

1 Ocak 2022 yılında O'Higgins

1 Ocak 2023 yılında Argentinos Jrs.

Alexis Martin Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Martin Arias şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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