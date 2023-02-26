Alexis Quezada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Quezada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Quezada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Quezada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Quezada 2 Mayıs 1997 tarihinde Chicago, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Ekvador uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Quezada Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Quezada, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Quezada'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Quezada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexisquezadac/

Alexis Quezada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Quezada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Quezada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Quezada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2014 yılında Dep. Cuenca U20

1 Temmuz 2016 yılında Venados FC

1 Temmuz 2017 yılında Celaya

1 Temmuz 2019 yılında Valadares Gaia

1 Temmuz 2020 yılında Leixões A23

1 Ağustos 2021 yılında Fafe

17 Şubat 2022 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında Gualaceo SC

Alexis Quezada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Quezada şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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