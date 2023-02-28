Alexis Rodas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Rodas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Rodas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexis Rodas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexis Rodas 6 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Adrián Rodas Silvero şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexis Rodas Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Rodas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Rodas'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexis Rodas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexis Rodas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero
Alexis Rodas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexis Rodas şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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