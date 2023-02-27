Alexis Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Rojas 14 Nisan 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Sleiter Rojas Castilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Rojas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Rojas'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Rojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexisrojsc/

Alexis Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında León de Huánuco

31 Aralık 2015 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2016 yılında Sport. Cristal

15 Ağustos 2018 yılında Sport Huancayo

31 Aralık 2018 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2019 yılında César Vallejo

31 Aralık 2019 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2020 yılında César Vallejo

18 Eylül 2020 yılında Santos FC

1 Ocak 2021 yılında Sport Huancayo

29 Ocak 2022 yılında U. San Martín

1 Ocak 2023 yılında Sport Huancayo

Alexis Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Rojas şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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