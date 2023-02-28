Alexis Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Rojas 8 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Ricardo Rojas Villalba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Rojas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Rojas'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2016 yılında Fluminense

31 Aralık 2016 yılında Luqueño

1 Temmuz 2019 yılında Cerro Porteño

15 Ekim 2020 yılında River Plate

1 Ocak 2021 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2021 yılında 12 de Octubre

30 Haziran 2022 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

31 Aralık 2022 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Alexis Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Rojas şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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