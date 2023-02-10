Alexis Sabella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Sabella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Sabella kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexis Sabella ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexis Sabella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Sabella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexis Sabella

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Sabella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Sabella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Sabella 20 Haziran 2001 tarihinde Florentino Ameghino şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Amadeo Sabella şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Sabella Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Alexis Sabella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 30 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Sabella'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexis Sabellaboyu ve yaşı kaç

Alexis Sabella Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Sabella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexis Sabella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Sabella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo II

1 Eylül 2020 yılında San Lorenzo

30 Mayıs 2022 yılında Platense

30 Haziran 2023 yılında San Lorenzo

Alexis Sabella kimdir

Alexis Sabella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Sabella şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Alexis Sabella nereli

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