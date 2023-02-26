Alexis Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Santacruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Santacruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Santacruz 13 Ağustos 1987 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Maurício Santacruz Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Santacruz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 30 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Santacruz'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Santacruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Santacruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Santacruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Santacruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2007 yılında Com. Huaquillas

23 Temmuz 2007 yılında Imbabura U20

1 Ocak 2008 yılında Imbabura SC

11 Nisan 2011 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2011 yılında Imbabura SC

18 Şubat 2014 yılında CD Macará

23 Şubat 2016 yılında Técnico U.

1 Mart 2017 yılında Mushuc Runa SC

24 Temmuz 2019 yılında Técnico U.

30 Haziran 2022 yılında Libertad FC

Alexis Santacruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Santacruz şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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