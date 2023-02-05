Alexis Sauvage kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Sauvage Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Sauvage adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Sauvage Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Sauvage 30 Ekim 1991 tarihinde Charleville-Mézières şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Sauvage Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Just 4 player Group yapmaktadır. Alexis Sauvage, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alexis Sauvage'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexis Sauvage Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Sauvage isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Sauvage Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Sauvage futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Stade Reims

2 Temmuz 2012 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2015 yılında GS Consolat M.

26 Ocak 2017 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2018 yılında FC Villefranche

30 Haziran 2019 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2019 yılında FC Villefranche

1 Temmuz 2020 yılında Stade Lavallois

Alexis Sauvage Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Sauvage şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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