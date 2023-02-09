Alexis Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Sosa 22 Temmuz 1999 tarihinde Burzaco şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Sosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Alexis Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Banfield II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Banfield II takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Alexis Sosa'nin Club Atlético Banfield II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CA Banfield II

16 Şubat 2022 yılında Ferro

31 Aralık 2022 yılında CA Banfield II

Alexis Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Sosa şuan Club Atlético Banfield II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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