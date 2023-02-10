Alexis Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Soto 20 Ekim 1993 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Nahuel Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Soto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Alexis Soto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Soto'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexis Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexis Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dock Sud

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2015 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2016 yılında Banfield

4 Ağu 2017 yılında Racing Club

1 Temmuz 2021 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında Racing Club

1 Ocak 2023 yılında Defensa

Alexis Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Soto şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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