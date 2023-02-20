Alexis Souahy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Souahy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Souahy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexis Souahy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexis Souahy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Souahy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexis Souahy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Souahy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Souahy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Souahy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Souahy 13 Ocak 1995 tarihinde Montreuil şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Komorlar,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Souahy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Omaha futbol takımında oynamaktadır. Union Omaha takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Souahy'nin Union Omaha ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexis Souahy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Souahy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexis Souahy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Souahy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında NDC Falcons

1 Ağustos 2015 yılında BGSU Falcons

1 Mayıs 2016 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2016 yılında BGSU Falcons

1 Mayıs 2017 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2017 yılında BGSU Falcons

15 Ocak 2018 yılında Louisville City

28 Aralık 2021 yılında New Mexico Utd.

14 Şubat 2023 yılında Union Omaha

Alexis Souahy kimdir

Alexis Souahy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Souahy şuan Union Omaha takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Le Havre AC (2008–2014)

Alexis Souahy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Komorlar takımında 28 numaralı formasıyla 31 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexis Souahy nereli

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