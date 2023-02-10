Alexis Steimbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Steimbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Steimbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Steimbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Steimbach 25 Temmuz 2002 tarihinde Coronel Suárez şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Steimbach Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Alexis Steimbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Steimbach'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexis Steimbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Steimbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexis Steimbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Steimbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2022 yılında Gimnasia

Alexis Steimbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Steimbach şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.