Alexis Tibidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Tibidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Tibidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Tibidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Tibidi 3 Kasım 2003 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Ronaldo Tibidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Tibidi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Power Soccer Management yapmaktadır. Alexis Tibidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexis Tibidi'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alexis Tibidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Tibidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexis Tibidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Tibidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2021 yılında VfB Stuttg. U19

1 Ocak 2022 yılında Stuttgart

11 Temmuz 2022 yılında SCR Altach

27 Ocak 2023 yılında Stuttgart

28 Ocak 2023 yılında Troyes

Alexis Tibidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Tibidi şuan Troyes takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexis Tibidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Entente Sportive Aiglons Brive (1/2010-2018), FC Toulouse (2018-2021), VfB Stuttgart (2021-12/2021)

Fransa U20 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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