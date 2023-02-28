Alexis Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Villalba 28 Ağustos 1998 tarihinde San Patricio şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Villalba Mosqueda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Villalba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Villalba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Villalba'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexis Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

30 Haziran 2023 yılında Guaraní

Alexis Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Villalba şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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