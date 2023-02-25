Alexis Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Zapata 10 Mayıs 1995 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Zapata Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Zapata Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Urrutia yapmaktadır. Alexis Zapata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alexis Zapata'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexis Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2014 yılında Granada

31 Ocak 2014 yılında Sassuolo U19

30 Haziran 2014 yılında Granada

4 Temmuz 2014 yılında Udinese

5 Ağustos 2015 yılında Perugia

24 Ocak 2017 yılında Udinese

25 Ocak 2017 yılında Millonarios

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Envigado

2 Ocak 2020 yılında CS Emelec

Alexis Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Zapata şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Alexis Zapata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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