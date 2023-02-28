Alexis Zorrilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Zorrilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Zorrilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Zorrilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Zorrilla 23 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Zorrilla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Zorrilla'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Zorrilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Zorrilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Zorrilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Zorrilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

Alexis Zorrilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Zorrilla şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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