Alexy Bosetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexy Bosetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexy Bosetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexy Bosetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexy Bosetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexy Bosetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexy Bosetti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexy Bosetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexy Bosetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexy Bosetti 23 Nisan 1993 tarihinde Nizza şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexy Bosetti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Alexy Bosetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexy Bosetti'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexy Bosettiboyu ve yaşı kaç

Alexy Bosetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexy Bosetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexy Bosetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexy Bosetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında OGC Nizza

15 Temmuz 2015 yılında Tours FC

23 Ocak 2016 yılında OGC Nizza

24 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

25 Nisan 2016 yılında OGC Nizza

22 Ağu 2017 yılında Stade Lavallois

21 Ocak 2019 yılında Oklahoma City

15 Ağu 2019 yılında El Paso

30 Temmuz 2020 yılında Le Puy Foot

1 Temmuz 2021 yılında FC Annecy

Alexy Bosetti kimdir

Alexy Bosetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexy Bosetti şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Alexy Bosetti nereli

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