Aleykümselam ne demek, TDK'ya göre Aleykümselam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aleykümselam ne demek? Aleykümselam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aleykümselam kelimesi. Peki aleykümselam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aleykümselam nedir, aleykümselam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALEYKÜMSELAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aleykümselam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aleykümselam kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre aleykümselam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Esenlik, selamet sizin de üzerinize olsun` anlamında kullanılan bir söz

