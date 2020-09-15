Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'un eski sevgilisinden akıl almaz açıklamalar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili Ümitcan Uygun'un eski sevgilisi canlı yayına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmini vermeyen kadın, Uygun'un kendisini de gece kulüplerinde çalışmaya sürüklemeye çalıştığını iddia etti.