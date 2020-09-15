Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'un eski sevgilisinden akıl almaz açıklamalar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili Ümitcan Uygun'un eski sevgilisi canlı yayına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmini vermeyen kadın, Uygun'un kendisini de gece kulüplerinde çalışmaya sürüklemeye çalıştığını iddia etti.
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayına bağlanan Ümitcan Uygun'un eski sevgilisi, Ümitcan tarafından uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve bunları ailesine göstermekle tehdit ettiğini açıkladı. Ayrıyetten Uygun tarafından gece kulübünde çalışmaya zorladığını da belirtti.
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15 Eylül 2020 Salı 14:09
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