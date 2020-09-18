Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu

3 Haziran tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde ölü bulunan Aleyna Çakır'a sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından şiddet uyguladığı anların sosyal medyaya sızdırılmasının ardından Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide kafasına bir el ateş edilmiş şekilde ölü bulundu.