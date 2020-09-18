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  3. Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu

3 Haziran tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde ölü bulunan Aleyna Çakır'a sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından şiddet uyguladığı anların sosyal medyaya sızdırılmasının ardından Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide kafasına bir el ateş edilmiş şekilde ölü bulundu.

Aleyna Çakır davasında oğlu Ümit Can Uygun'un sevgilisine şiddet uyguladığı görüntülerin ve Aleyna Çakır'ın darp edilme anındaki ses kaydının ardından Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide kafasına bir el ateş edilmiş şekilde intihar etmiş olarak bulundu. Olay yerine gelen Uygun'un akrabaları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamazken Gülay Uygun'un oğlu ve kocası ise kameralara sitemlerini dile getirdi.

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18 Eylül 2020 Cuma 09:39
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