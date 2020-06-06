Ankara’da 4 Haziran 2020’de intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesi hala gizemini koruyor. Cinayete kurban gittiğinden şüphelenilen olayın ardından ''Aleyna Çakır Kimdir? Neden öldü?'' soruları merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin en net yanıtlar..

ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?

Ankara'da yaşayan üniversite öğrencisi Aleyna Çakır 4 Haziran 2020’de ailevi sorunları nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. Cesedine çilingir yardımıyla eve giren erkek arkadaşı Ümit Can Uygun ulaştı.

ALEYNA ÇAKIR İNTİHAR MI ETTİ ÖLDÜRÜLDÜ M Ü?

Ümit Can Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan bir video genç kızın öldürülmüş olabileceği şüphesini akıllara getiriyor. Videoda, Çakır'ın bayılmış halde yerde yattığı görülüyor. Uygun'un ise ''öyle yapılmaz, böyle yapılır'' cümlesi dikkat çekiyor. Genç kızın sevgilisinden şiddet gördüğü iddia ediliyor.

Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı intihar ettiği öne sürülen Çakır'ın ailesiyle arasının iyi olduğu yakın arkadaşı tarafından ifade edildi. Genç kızın Kırşehir'deki cenaze törenine sevgilisinin katılmaması dikkatleri üzerine çekti. Facebook'ta aynı soyadları kullanan sevgililerin Çakır ölmeden önce beraber yaşadıkları biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da intihar etti denilen #AleynaÇakır'ın birlikte olduğu erkek tarafından dövülerek bayıldığı görüntüler ortaya çıktı.



Yine intihar süsü verilen bir kadın cinayeti olabilir. Şüphelinin adı Ümit Can Uygun! Olay aydınlatılmalı..

pic.twitter.com/6AblXbCmp0 — Levent?️ (@fevrisosyolog__) June 6, 2020

VİDEODA UYGUN'UN ARKADAŞINDAN ŞÜPHELİ YORUM

Uygun’un paylaştığı görüntülere Mehmet Varol isimli arkadaşı'nın “Yakışanı yapar” yorumunu yazması cinayetin planlamış olabileceği iddialarını akıllara getirdi.

ALEYNA'NIN SON PAYLAŞIMI

Aleyna Çakır'ın ölmeden önce Twetter hesabı üzerinden en son 27 Mayısta paylaşım yaptığı görüldü. Paylaşımında “Seni kıramayışım, beni bana kırdırdı.” yazdı.

ALEYNA ÇAKIR'IN ARKADAŞINDAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aleyna Çakır'ın arkadaşı Merve Fidan, Çakır olayına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yaptı. Fidan, ölen arkadaşının intihar ettiğine ihtimal vermeyerek, olayın sorumlusunun Çakır'ın sevgilisi olabileceği iddiasında bulunuyor.

Ümitcan Uygun kimdir? Nereli? Kaç yaşında?