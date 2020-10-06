Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması: Aleyna Çakır'ın ailesi suç duyurusunda bulundu

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın Ümitcan Uygun tarafından fuhşa zorlandığı ve genç kızın üzerinden para kazandığı iddia edildi. Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım da, skandal iddiaların ardından Ümitcan Uygun hakkında fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

4.KEZ İFADEYE ÇAĞIRILABİLİR

Avukat Yıldırım, söz konusu yeni iddiaların ardından soruşturmaya başlarsa Ümitcan Uygun'un dördüncü kez ifadeye çağrılacağını belirtti. Öte yandan Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin de tehdit altında olduğunu söyledi.

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ: TEHDİT ALTINDAYIZ

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin tehdit altında olduğunu söyledi. Aleyna Çakır'ın abisinin de Ümitcan Uygun ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini ifade eden acılı baba ''Bir çocuğumu yaktılar diğerini de kaybetmek istemiyorum.'' dedi.

MÜGE ANLI AÇIKLAMA YAPTI

Müge Anlı ise yaptığı açıklamada, "Ben Aleyna'nın ailesinin 'Ölüm tehdidiyle yaşıyoruz' demesine açıkçası son derece üzüldüm. Ne demek yani zaten evlatlarını kaybetmişler. Bir de ölüm tehlikesiyle yaşıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben bir hukuk devletine bunları yakıştıramıyorum. Bunların bir an evvel ortaya çıkarılıp varsa da cezalıların ve suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hem suçlu hem güçlü. Hem bir üzüntü yaşıyorsun hem de öldürülmekten korkuyorsun. Tehdit edildiğini söylüyorsun. Bunların varsa eğer delilleri ortaya konulsun" dedi.

AİLE ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASI DURAK UYGUN'DAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU!

Öte yandan Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'un eşinin öldüğü gün ifade ettiği sözlere de suç duyurusunda bulunuldu. Durak Uygun, Aleyna Çakır'ın babasının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş bu çirkin iddialar aile tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Avukat Umur Yıldırım, hakaretten suç duyurusu yaptıklarını söyledi.

