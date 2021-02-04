Aleyna Çakır'dan alınan örnekler Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi raporu ile, genç kızın üzerinde tespit edilen doku ve sperm örneğinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendi.

Gerçek adı Sema Esen olan ancak herkesin Aleyna Çakır olarak tanıdığı genç kız gece yarısı evinde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde bulunmuştu. Defalarca gözaltına alınan eski sevgilisi Ümitcan Uygun her defasında serbest bırakılmıştı. İntihar ettiği söylenen genç kızın ailesi, Müge Anlı'ya başvurarak kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia ederek Ümitcan Uygun ve ailesini işaret etmişti.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Çakır'ın eski erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanmıştı.

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun tutuklandı!