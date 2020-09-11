Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun Müge Anlı ve ekibini tehdit etti!

3 Haziran'da Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın intihar ettiği bilinse de Çakır'ı erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un öldürdüğü öne sürülüyor.

Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da Ümitcan Uygun tarafından ağır bir şiddete maruz kaldığı ve Uygun'un genç kızı dövdükten sonra bayılttığı ve o anları canlı yayınladığı ortaya çıkmıştı.

MÜGE ANLI VE EKİBİNİ TEHDİT ETTİ

Şüphelerin odağındaki Ümitcan Uygun'un Müge Anlı'nın programını basmaya yeltendiği ortaya çıktı. Müge Anlı bugün stüdyoda Uygun'un kendisini ve ekibini tehdit ettiğini söyledi.

Anlı, ''Ümitcan stüdyoya nasıl silah sokarım diye düşünüyormuş'' dedi. Anlı, Ümitcan'ın silah alıp ATV stüdyolarını basacağını söylediğini aktardı. Müge Anlı da Ümitcan'ın bu tehditine ''buyur gel'' diye karşılık verdi.

Müge Anlı, Ümitcan Uygun'a seslenerek, ''Sana da acıyorum, herkesi tehdit etmeye alışmışsın. Kadınların parasını yiyen adamlara kimse papuç bırakmaz'' dedi.

FUHUŞA İTMEKTEN SORUŞTURMA AÇILDI

Asıl ismi Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son olarak ise Müge Anlı Aleyna Çakır’ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıkladı. Uygun hakkında, tehdit, darp, yağmalama ve fuhuşa zorlama suçlarından yeniden soruşturma açıldı.

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