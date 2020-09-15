Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun ve annesi hakkında dehşet iddialar

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı programına bağlanan iki kişi Ümitcan Uygun ve annesi hakkında dehşet verici iddialarda bulundu.

Tanıklardan biri Ümitcan'ın kendisini de gece kulüplerinde çalışmaya sürüklemeye çalıştığını iddia ederken, diğer tanık ise Ümitcan Uygun'un annesinin de genç kızları gece yaşamına yönlendirdiğini öne sürdü.

''ÜMİTCAN'DAN KURTULMAK İÇİN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİK''

Ümitcan Uygun'un 2016 yılında birlikte olduğu eski sevgilisi programa bağlanarak Uygun'un kendisine de şiddet uyguladığı ve gece kulüplerinde çalışmaya zorladığını söyledi. İsmini vermek istemeyen genç kız, '' Ümitcan beni öldüresiye dövdü, boğazımı öyle bir sıktı ki uzun bir süre izi geçmedi. Uygunsuz fotoğraflarımı çekerek aileme göstermekle tehdit etti. Ama ben ondan korkmadım aileme kendim söyledim. Daha sonra ailemle şehir değiştirdik ondan kurtulmaya çalıştım. Çok şükür kurtuldum. Yoksa Aleyna'nın yerinde ben de olabilirdim.'' diye konuştu.

ÜMİTCAN'IN ANNESİ KIZLARI GECE YAŞAMINA MI YÖNLENDİRİYOR?

Gizli tanık daha canlı yayında dehşet verici iddialarda bulundu. İsmini vermek istemeyen kadın '' Bir düğünde Ümitcan'ın annesiyle karşılaştım. Ümitcan'ın annesine ''Yurt anne'' diye seslendiğine tanık oldum.'' dedi.

Bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Ümitcan'ın annesinin çocuk eğitmeni olduğu ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen gizli tanık, Ümitcan'ın annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duyduğunu söyledi.