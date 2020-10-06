Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır'ın ailesine fotoğraflı tehdit

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü herkesi derinden etkilemişti. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yalnız yaşadığı evinde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde bulunan genç kızın ölümü hala aydınlatılamadı.

Çakır'ın ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak kızlarının Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü iddia etti. İddiaların odağındaki genç kızın eski sevgilisi ayrıca Çakır'ı fuhuşa sürüklemekle ve üzerinden para kazanmakla suçlandı. Bu süreçte 3 kez gözaltına alınan Uygun, üzerindeki suçlamaları her defasında reddetti.

ÜMİTCAN UYGUN KIRŞEHİR TABELASI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, Kırşehir şehir tabelası önünde Ümit Can Uygun'un fotoğrafı olduğunu ve Uygun'un kendileri sürekli olarak tehdit ettiğini söyledi.

Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü sırada attığı çığlıklar ortaya çıktı

Baba Mehmet Esen, "Daha kaç tehdit olacak. Önceden de çocuklarımı tehdit etmişti. Devlet büyüklerine sesleniyorum bu ne zaman alınacak ceza evine ne zaman girecek. Çocuğumu öldürdü, elini kolunu sallayarak geziyor. Ben babayım. Çocuğumun mezarının toprağını cebimde gezdiriyorum. Bunlar ne zaman tutuklanacak? Elimizde bir sürü kanıt var. Kırşehir şehir tabelası önünde boy boy fotoğraf çektiriyor. İnşallah adalet yerini bulacak. Kızımın mezarına gidip kızıma senin hakkına girenler cezasını çekti diyeceğim" dedi.

Aleyna Çakır, sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu.

Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması: Aleyna Çakır'ın ailesi suç duyurusunda bulundu

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi