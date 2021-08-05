Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun sitemi: Hapisten çıkarmayın demedim mi? Elin ciğerini yaktı

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun , geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. 17 Temmuz'da ise tahliye edilen Ümitcan Uygun bir kez daha adını bir ölümle kamuoyuna hatırlattı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Uygun'un kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Hankulu isimli kişi evinde ölü bulundu. Uygun'un son olarak görüştüğü kamera görüntüleri ile ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ELİN CİĞERİNİ YAKTI"

Uygun emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Sema Esen'inKırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan babası Mehmet Esen, Ümitcan Uygun'un cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösterdi. Esen, “Ümitcan Uygun’u hapisten çıkardınız. Elin çocuğunu öldürmüş. Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Adaletin böyle mi olması gerekiyor? Adalete sahip çıkın. Bu seri katilleri ne zaman yakalayacaksınız? Daha kaç tane can yakacaklar? Bunlar benim canımı yaktıktan sonra bir tane daha can yaktılar” ifadelerini kullandı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada," 03/08/2021 tarihinde Esra Hankulu isimli şahsın ölümü olayının bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal 2021/155935 soruşturma numarası üzerinden soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde gerekli adli inceleme ve araştırmalar yapılmış, yine ölenin vücudu üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli ölü muayene işlemleri yapılması sonucunda şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere ceset Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Olay günü, olay yerindeki evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın 03/08/2021 tarihli talimatları üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmışlardır. Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04/08/2021 tarihinde şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'un gözaltı süresinin bir (1) gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.