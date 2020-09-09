Aleyna Çakır'ın cinayet şüphelisi Ümitcan Uygun yayına bağlandı! Aile sinir krizi geçirdi

Ankara'da Haziran Ayında erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Umutcan Uygun'a ait evde havlu kemeri ile tavana asılı halde bulunan Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi Müge Anlı'nın programında aydınlatılmaya çalışılıyor.

Acılı aile, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın gerçekte Umutcan Uygun tarafından öldürüldüğünü söyledi.

ALEYNA, UMUTCAN'DAN KURTULMAK İSTEMİŞ

Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, ''Dün gördüm ama çalıştığımız için bugün bağlanabildim. Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik. Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın Ümitcan'dan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..." diye konuştu.

ALEYNA'NIN AĞZINA SİLAH SOKMUŞ!

Aleyna Çakır'ın arkadaşı Selin Ersoy yayına katıldı ve Ümitcan'ın Aleyna'nın üstündeki kıyafeti açık buldu diye ağızına silah soktuğunu söyledi. Bunları duyan Aleyna Çakır'ın annesi dayanamayarak ağlamaya başladı.

ŞÜPHELİ ÜMİTCAN UYGUN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Ümitcan Uygun, hakkındaki iddialar üzerine programa bağlandı."Anne babanın ağlamasına inanmıyorum.'' diyen Uygun, "Özür dileyerek konuşuyorum suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm." dedi.

Aleyna Çakır'ın anne ve babası Uygun'un sözleri üzeirne sinir krizi geçirdi ve Cumhurbaşkanı ile devlet yetkililerinden olayın aydınlatılması için yardım çığlığında bulundu.

Ben kimseden korkmuyorum diye feryat eden anne Esen " Benimde Allahım var, devletim var, Cumhurbaşkan'ım var" diye isyan etti.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor! İntihar süsü mü verildi?

Aleyna Çakır Kimdir? Neden öldü?