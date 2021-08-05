SON DAKİKA! Siirt'te orman yangını çıktı!Son dakika | Fenerbahçe transferi açıkladı: Çağatay Kurukalıp'la 3 yıllık sözleşme imzalandıZehra Güneş maç sonrası Korelilerin gözdesi oldu: Sonunda aşkımı buldum!Deniz Akkaya, Şeyma Subaşı'ya ateş püskürdü! Yangınlara rağmen paylaşım yapmasını sert eleştirdi: "Ruhu bozuk"Kullandığı TIR 300 göçmeni taşıyordu! O şoföre tutuklanma kararı!Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü?Ebeveynler dikkat! İnternetten öğrendiği kolonya yakma videosunu evde denedi! İkizi alevler içinde kaldıHortumla alevlere dalan İbrahim Çelikkol'un duygulandıran mesajını Mustafa Sandal paylaştı: "Dualarınız için minnettarız"Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheliydi! Ümitcan Uygun'un görüştüğü Esra Hankulu evinde ölü bulundu! Umitcan gözaltına alındı5 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Kral Olacak Çocuk TV'de ilk kez ATV'de !
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheliydi! Ümitcan Uygun'un görüştüğü Esra Hankulu evinde ölü bulundu! Umitcan gözaltına alındı

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheliydi! Ümitcan Uygun'un görüştüğü Esra Hankulu evinde ölü bulundu! Umitcan gözaltına alındı

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan ve geçtiğimiz günlerde tutuklu olduğu cezaevinden serbest bırakılan Ümitcan Uygun ile görüşen 25 yaşındaki Esra Hankulu evinde ölü bulundu. Evden en son çıktığı belirlenen Ümitcan Uygun polis tarafından gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheliydi! Ümitcan Uygun'un görüştüğü Esra Hankulu evinde ölü bulundu! Umitcan gözaltına alındı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli Ümitcan Uygun,  geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra  Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde ise cezevinden çıkan Ümitcan Uygun başka bir kadın ölümünden gözaltına alındı. 

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheliydi! Ümitcan Uygun'un görüştüğü Esra Hankulu evinde ölü bulundu! Umitcan gözaltına alındı

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sabah'ın haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun akşam saatlerinde alkol aldı.  Bir süre önce eşinden boşandığı ifade edilen Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat ise 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Hankulu'nun ağzından kan geldiğini gören Furkan G. ve Dilan C. sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

esra-1-1280x720.jpg

EN SON ÜMİTCAN UYGUN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada Hankulu'nun cep telefonu bulunamadı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheliydi! Ümitcan Uygun'un görüştüğü Esra Hankulu evinde ölü bulundu! Umitcan gözaltına alındı

DARP İZİNE RASTLANMADI

Öte yandan Hankulu'nun bedeninde  bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmadı. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. 

{TITLE_STRIP}Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
2
0
0
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT