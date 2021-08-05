Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheliydi! Ümitcan Uygun'un görüştüğü Esra Hankulu evinde ölü bulundu! Umitcan gözaltına alındı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli Ümitcan Uygun, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde ise cezevinden çıkan Ümitcan Uygun başka bir kadın ölümünden gözaltına alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sabah'ın haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun akşam saatlerinde alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşandığı ifade edilen Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat ise 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Hankulu'nun ağzından kan geldiğini gören Furkan G. ve Dilan C. sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

EN SON ÜMİTCAN UYGUN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada Hankulu'nun cep telefonu bulunamadı.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Öte yandan Hankulu'nun bedeninde bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmadı. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü?