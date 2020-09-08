Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor! İntihar süsü mü verildi? 

Haziran ayında yaşanan olayda gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır, Ankara'da sevgilisi olduğu iddia edilen Ümit U.'nun yaşadığı evde bornoz kemeriyle tavanda asılı halde bulundu. Genç kızın anne ve babası olayın aydınlatılması için Müge Anlı'nın programına çıktı.

Canlı yayında genç kızın otopsi raporu tek tek okundu. Edinilen bilgiye göre; Aleyna Çakır'ın tırnağında erkek DNA'sı bulundu.

İNTİHAR SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

Kırşehir'de yaşayan ailesinin yanından taşınan Aleyna Çakır, Ankara'ya taşınmış ve tek yaşamaya başlamıştı. Ümit U.'nun evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın otopsi raporu ortaya çıktı. Otopside boğuşma olduğuna dair kanıtlar olduğu belirlendi. Genç kızın tırnaklarında DNA izlerine rastlandı. Otopside Aleyna Çakır'ın ölmek üzereyken asıldığına dair bulgular var.

Buna göre, genç kızın öldüğü gün şiddete maruz kaldığı ardından öleceği düşünülerek asıldığı ve intihar süsü verildiği düşünülüyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Öte yandan canlı yayına katılan ismini vermek istemeyen bir çok kişi, Çakır'ın ölmeden bir kaç saat önce Umut Ü.'ye ait olan eve geldiği ve genç kızın ağzını kapatarak zorla eve sokulmaya çalışıldığı söylendi.

Aleyna Çakır'ın daha önce bir çok kez Ümit U. tarafından şiddete maruz kaldığı ve şikayette bulunduğu ancak daha sonra şikayetlerini geri çektiği biliniyor.

''KIZIMI KENDİ ELLERİMLE YIKADIM, HER YERİ MORARMIŞTI''

Aleyna Çakır'ın annesi, kızını öldükten sonra kendi elleriyle yıkadığını söyledi. Genç kızın vücudunda çok sayıda darp izlerini gördüğünü söyleyen anne, Aleyna'nın sağ gözünün tamamen şiddete bağlı olarak içe çöktüğünü söyledi.

Genç kızın Ümit U. ile çekilen bir fotoğrafı ATV ekranlarında yayımlandı. Görüntüde Ümit U ile oturduğu görülen Aleyna Çakır'ın kollarında ve yüzünde ağır morarıklar göze çarpıyor.

ÜMİT U.'YU PROGRAMA ÇAĞIRDI

Müge Anlı, canlı yayında Ümit U,'ya seslendi. Aleyna Çakır'ın ölümünde parmağı olduğu düşünülen şahsı programa davet eden Müge Anlı, Ümit U,'ya, '' Gel programa, konuyu bir de senden dinleyelim. Bir kadına nasıl vurursun? Gücün kadınlara mı yetiyor'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır, Ümit U.'nun Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. Ümit U.'nun haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Ümit U. da polisteki sorgusunda, Sema'nın bir gün önce kendisine, "Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın" şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, sabah evine gittiğinde asılı halde gördüğünü söyledi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Ümit U. hakkında, Sema Esen'e yönelik şiddet eylemi nedeniyle 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından gözaltına alınarak, işlem yapıldığı öğrenildi. Ümit U.'ya, 6284 sayılı kanun kapsamında 1 ay koruma altına alınan Sema Esen'in yanına aynı süre içinde tehdit ve hakarette bulunmama, konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbiri uygulandığı belirtildi.

Aleyna Çakır Kimdir? Neden öldü?

Ümitcan Uygun kimdir? Nereli? Kaç yaşında?