TV 8'in sevilen yarışması Survivor'a aile ödülü oyunu damgasını vurdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyun öncesi duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ailesine duyduğu özlem izleyicilerin dikkatini çekti. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi kimdir? | Aleyna Kalaycıoğlu kardeşine ne oldu? Hastalığı ne? | Aleyna Kalaycıoğlu annesi Zuhal Kalaycıoğlu Instagram adresi nedir? İşte ayrıntılar...

ALEYNA KALAYCIOĞLU KARDEŞİ KİMDİR?

Aleyna Kaslaycıoğlu'nun kardeşi Cansu Kalaycıoğlu'dur.

Dünyanın en zor yarışması Survivor amansız bir mücadeleye tanık oldu. Ailelerini özleyen ve onlarla görüşmek isteyen yarışmacılar aile ödüllü oyun öncesi aileleriyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Duygu dolu anların yaşandığı Survivor'da, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu'ya sarılıp 'Seni çok özledim' diyerek gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KARDEŞİNE NE OLDU? HASTALIĞI NE?

Aleyna Kalaycıoğlu, daha önceki bölümlerde kız kardeşi Cansu'nun trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Babasıyla görüşmediğini belirten Aleyna, bu zor süreçte annesinin her şeyi bırakıp kendini kardeşine ve kendisine adadığını ifade etmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu, o günkü röportajda 'Kardeşim belki yürüyüp konuşabilecekti, bana abla diyebilecekti, kader demek istemiyorum çünkü bu çok büyük bir olay' ifadelerini kullanmıştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU ANNESİ ZUHAL KALAYCIOĞLU INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun Instagram kullanıcı adı: @kalayciogluzuhal'dir.

Survivor aile ödülünü kim kazandı? 16 Mayıs 2021 Pazar

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'in iddialı yarışmacılarından biridir. 10 sene voleybol oynayan Kalaycıoğlu yarışmanın başından beri adından söz ettirmektedir.

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?